Росія вчетверте за місяць атакувала зупинену Запоріжсталь: є поранений

Росія вранці 17 вересня вдарила двома балістичними ракетами по зупиненій Запоріжсталі, одного працівника госпіталізували, виробниче обладнання та залізнична інфраструктура зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомила група "Метінвест".

За даними компанії, працівник не встиг дістатися укриття. Його деблокували з-під завалів та доправили до лікарні з уламковими пораненнями і струсом мозку. Загиблих немає.

Фото: Метінвест

Унаслідок удару пошкоджені основне та допоміжне обладнання, будівлі цехів й залізниця. На комбінаті розбирають завали та оцінюють завдані збитки.

Це четверта атака на Запоріжсталь із серпня. За підрахунками Метінвесту, за цей час Росія випустила по підприємству загалом 17 балістичних ракет.

Нагадаємо:

Після російського балістичного удару 11 серпня Запоріжсталь повністю зупинила роботу. Наприкінці серпня в Метінвесті заявляли, що строки відновлення комбінату поки неможливо визначити. Економічна правда

У серпні виробництво сталі в Україні скоротилося вдвічі. У вересні в Запоріжсталь влучили чотири балістичні ракети, пошкодження назвали критичними.

До повномасштабної війни металургія забезпечувала до 7% ВВП України, тоді як зараз її внесок, за оцінкою Метінвесту, може бути близьким до нуля.