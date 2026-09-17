Палата представників США ухвалила "проєкт Грема" про санкції проти РФ
Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Після цього документ має надійти на підпис очільнику Білого дому Дональду Трампу.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Згідно із документом, Трамп матиме право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції.
Крім того, закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжує чинні санкції проти Ірану.
Цей закон підтримали 262 конгресмени, проти були – 159. Тепер законопроєкт має підписати Дональд Трамп.
Що передувало:
- Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль.
- Пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і може бути заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.
Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.
Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.