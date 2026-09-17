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Росія атакувала об’єкти Київводоканалу: були перебої з водопостачанням

Семен Рубан — 17 вересня, 10:20
Росія атакувала об’єкти Київводоканалу: були перебої з водопостачанням
Росія атакувала системи водопостачання Києва
Фото: Getty Images

Вночі російські війська завдали ударів по об'єктах Київводоканалу, що спричинило перебої з водопостачанням на лівому березі та в окремих районах правого берега столиці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Наразі системи водопостачання міста вже працюють у штатному режимі.

"У зв'язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів та надання послуги", – йдеться у повідомленні.

Низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли, що під час атаки постраждав офіс Київводоканалу. Офіційного підтвердження чи спростування служба не надала.

Нагадаємо:

У серпні перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 17 вересня постраждали 18 людей, зокрема 2 дітей, а також були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, адмінібудівля, офіси, АЗС, склади, автомобілі та залізниця.

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