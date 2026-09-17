НБУ підвищив облікову ставку до 16% річних

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики 17 вересня.

Головна причина – те, що інфляційний тиск залишається підвищеним, передусім через наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході.

У серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р, перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ.

Ця цінова динаміка зумовлювалася насамперед відчутнішим, ніж очікувалося, подорожчанням пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході.

Крім того, вищими темпами зростали окремі адміністративні тарифи, що значною мірою зумовлювалося наслідками російських атак на критичну інфраструктуру.

Очікується, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році, у тому числі завдяки поточним заходам НБУ з посилення монетарної політики.

Також у Нацбанку зазначають, що в найближчі місяці інфляція може залишатися дещо вищою, ніж передбачав попередній прогноз.

Водночас інфляцію, ймовірно, обмежуватиме значна пропозиція продовольства на внутрішньому ринку, зокрема через складнощі з вивезенням урожаїв Чорним морем.

Зважаючи на необхідність підтримки привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5%, НБУ вирішив підвищити ставку на 0,5 в.п. – до 16%.

За оцінками НБУ, такий крок не матиме відчутного стримувального впливу на кредитування.

Щоб додатково підтримати бізнес в умовах посилення обстрілів, НБУ також ухвалив два пакети регуляторних рішень щодо розширення доступу до фінансування.

Нагадаємо:

30 липня Правління НБУ підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.