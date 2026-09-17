Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків

Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення", – зазначив він.

У проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків, розповів Корецький.

"Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, тому наразі розширюємо чинну програму", – пояснив він.

Як розповів Корецький, Київ та Київську область включають до переліку територій підвищеного ризику.

"Друге – розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання", – написав Корецький у Телеграм.

Він наголосив, що це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак.

Також до переліку додають сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи.

"Третє – збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування", – розповів прем'єр.

Крім того, цього тижня уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов'язаних компаній — 1 млрд грн.

Голова уряду наголосив, що рішення ухвалюються в умовах обмеженого фінансового ресурсу, "але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки".

Нагадаємо:

Раніше повідомилялося, що для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна

Раніше повідомлялося, що завдяки ухваленим урядом змінам до держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків: розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта.

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до уряду з пропозицією зосередитися не на прямій компенсації бізнесу збитків з бюджету, а на збільшенні обсягу страхового, банківського та міжнародного капіталу.