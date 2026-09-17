Укрпошта бере паузу в конфлікті з НБУ – втрутився уряд

Прем'єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч уряду, Національного банку та Укрпошти, щоб врегулювати конфлікт, який загострився після вимоги регулятора відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанією.

Про це гендиректор компанії Ігор Смілянський повідомив за підсумками засідання парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

До зустрічі з керівництвом уряду представники НБУ, Укрпошти, профільного міністерства та парламентського комітету мають опрацювати пропозиції регулятора і підготувати конкретні рішення. На цей час Укрпошта припинить публічно коментувати конфлікт.

Суперечка загострилася у червні, коли НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності до керівника надавача платіжних послуг. Регулятор вимагав відсторонити його протягом п'яти робочих днів, однак Смілянський залишився на посаді.

НБУ пояснював рішення порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю, які виявляв у компанії протягом 2023–2026 років. Смілянський називав рішення упередженим і пов'язував тиск із планами створення "Укрпошта Банку".

Під час засідання комітету сторони також обговорювали вимоги щодо зазначення податкових номерів і номерів банківських карток у платіжних квитанціях, фінансову інклюзію та подальше перебування Смілянського на посаді.

Керівник Укрпошти заявив про "обережний оптимізм" щодо можливості компромісу та готовність відкласти особисті емоції заради пошуку рішення.

Нагадаємо:

У березні НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень за ненадання інформації та документів на вимогу регулятора.

23 червня НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг, та вимагав відсторонити його від керівництва "Укрпоштою". Смілянський залишився на посаді.

У серпні виникла нова публічна суперечка: "Укрпошта" заявляла про вимоги щодо зазначення податкового номера та номера картки у платіжних документах, тоді як НБУ заперечував, що запроваджував такі загальні вимоги для оплати комунальних послуг.

16 вересня Смілянський подав позов проти НБУ, вимагаючи скасувати рішення про його невідповідність вимогам професійної придатності.