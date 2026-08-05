Новини 5 серпня: чисельні наслідки атаки РФ по Україні, трильйон рублів на порятунок Wildberries

Про що сьогодні говорили:

Про наслідки атаки РФ. 4 серпня ворожі дрони знищили складський комплекс у Дніпрі площею 20 тисяч квадратних метрів, частиною якого був склад компанії "Біосфера".

У Броварах внаслідок удару трьома балістичними ракетами у ніч на 5 серпня знищено розподільчий складський комплекс Rozetka.

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр "Нової пошти" в Києві. Внаслідок удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Внаслідок російського удару вигорів центральний склад компанії "Liqui Moly Ukraine", яка постачає в Україну моторні оливи.

Під час російського масованого обстрілу Києва в ніч проти 5 серпня пошкоджено головний логістичний центр NOVUS та два розподільчих центри "Сільпо", де загинули 6 працівників компанії.

Унаслідок масованої російської атаки повністю знищено логістичний склад Denka Logistics, де зберігалися товари Intertop Ukraine.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії "Тойота-Україна".

Під час російського обстрілу Києва в ніч на середу був знищений логістичний комплекс, в якому зберігалися товари відомого бренду спортивного одягу та взуття PUMA.

Про ГТС. Генеральним директором державної компанії "Оператор ГТС" за результатами конкурсу стане Наталія Бойко.

Про НПЗ РФ. Саратовський нафтопереробний завод "Роснефти" повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників, яка пошкодила виробничі об'єкти та спричинила пожежі.

Про Wildberries. Найбільшому російському маркетплейсу Wildberries може знадобитися 1,3 трлн рублів після українських ударів, які знищили щонайменше вісім логістичних хабів компанії.

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