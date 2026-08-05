РФ знищила склад Toyota в Україні: можливі затримки з постачанням

Унаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії "Тойота-Україна".

Про це повідомила компанія.

Toyota задіяла альтернативні логістичні маршрути для відновлення постачання до українських дилерських центрів.

Водночас компанія попередила про можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запчастин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

Нагадаємо:

Під час нічного удару по Києву Росія знищила сортувальний центр "Нової пошти". Загинули троє працівників, ще восьмеро були поранені.

Також російська атака пошкодила логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.