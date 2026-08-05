Бойко очолить "Оператора ГТС" повноцінно – вже без приставки в. о.

Генеральним директором державної компанії "Оператор ГТС" за результатами конкурсу стане Наталія Бойко.

Про це повідомляють співрозмовники ЕП в компанії та уряді.

Як вже писала ЕП, конкурс на очільника ОГТСУ був наново оголошений 13 липня, прийом документів тривав до 27 липня.

Після цього пройшли співбесіди із кандидатами та було сформовано шорт-лист із п'яти осіб.

Вже 4 серпня Наглядова рада компанії визначила переможцем Наталію Бойко, яка наразі є виконавицею обов'язків гендиректора "Оператора ГТС".

Раніше ЕП вже повідомляла, що Бойко на цю посаду просуває міністр енергетики Денис Шмигаль. Для цього її спочатку призначили заступницею вже колишнього в.о. гендиректора ОГТСУ Владислава Медведєва.

Після цього вона стала виконавицею обов'язків голови "Оператора ГТС", а згодом "перемогла" в самому конкурсі. Всю хронологію ЕП описувала ще на початку лютого, за 5 місяців до офіційного оголошення про проведення конкурсу.

Наразі триває завершення формальних юридичних процедур, після яких призначення буде офіційно оголошене.

Економічна правда