Ексголову Оператора ГТС оголосили в розшук

Колишнього керівника Оператора ГТС України Дмитра Липпу оголосили в розшук за ймовірне розкрадання майна в особливо великих розмірах.

Про це свідчить картка в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Липпу розшукує Департамент стратегічних розслідувань як особу, яка переховується від органів досудового розслідування.

У картці вказана частина 5 статті 191 Кримінального кодексу. Вона стосується привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном через зловживання службовим становищем, якщо злочин вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою.

За даними МВС, Липпу розшукують із 15 квітня 2026 року. Місцем його зникнення вказаний Київ.

Запобіжний захід щодо нього, за інформацією в картці, не застосовувався.

Оновлено о 17:49. Джерело "Української правди" в правоохоронних органах зазначає, що Липпі, який заходиться за межами України, заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Знаючи, що законодавством України йому, як керівнику Товариства, у період дії правового режиму воєнного стану вихідна допомога при звільненні не виплачується, в штатний розпис було введено посаду заступника генерального директора, без погодження Наглядової ради товариства, і Липпу призначили на дану посаду.

Надалі Липпу було звільнено з посади заступника генерального директора з виплатою йому вихідної допомоги у розмірі понад 14,8 млн грн. Чим було завдано збитків на відповідну суму.

Нагадаємо:

У квітні 2025 року екскерівник ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа заявив, що йде з посади, бо виконав усі задачі, які йому були цікаві.

У липні 2026 року стало відомо, що наглядова рада ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" знову розпочала конкурсний відбір на посаду генерального директора компанії.