Росіяни знищили склад компанії "Liqui Moly Ukraine"

Внаслідок російського удару вигорів центральний склад компанії "Liqui Moly Ukraine", яка постачає в Україну моторні оливи.

Про це "Liqui Moly Ukraine" повідомляє у Facebook.

"Цієї ночі внаслідок ворожого удару наш центральний склад продукції в Україні був повністю знищений вогнем. Найголовніше — наші співробітники в безпеці, ніхто не постраждав. Життя людей — безцінне", – говориться у повідомленні.

У компанії повідомили, що ворог знищив тони продукції, але команда LIQUI MOLY вже працює над відновленням поставок.

"Ми перегруповуємося, налагоджуємо нові шляхи доставки та зробимо все можливе, щоб наші партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр "Нової пошти" в Києві. Внаслідок удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

У Броварах внаслідок удару трьома балістичними ракетами у ніч на 5 серпня знищено розподільчий складський комплекс Rozetka.