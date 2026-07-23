Новини 23 липня: ексголова Оператора ГТС у розшуку, судна перестали заходити у порти України

Про що сьогодні говорили:

Про порти. Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російський атак.

Про Мідас. Фігуранти "плівок Міндіча" взяли під контроль завод "Насосенергомаш" та виводили з держпідприємств мільйони гривень через підставну фірму "Атен".

Про ГТС. Колишнього керівника Оператора ГТС України Дмитра Липпу оголосили в розшук за ймовірне розкрадання майна в особливо великих розмірах.

Про РФ. Росія попередила всі судна про небезпеку навігації у своїй виключній економічній зоні в Чорному морі після серії атак на пов'язані з РФ кораблі.

Про нафту. Ціна на нафту Brent підскочила більш ніж на 6% і перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.

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Після системних ударів дронами по НПЗ і танкерах РФ в Чорному та Азовському морях Україна почала атакувати і логістичні потужності ворога. З минулого тижня під "далекобійними санкціями" опинилися склади найбільшого маркетплейсу Росії – Wildberries ("дикі ягоди").

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