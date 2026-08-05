Росіяни зруйнували розподільчий складський комплекс Rozetka під Києвом

У Броварах внаслідок удару трьома балістичними ракетами у ніч на 5 серпня знищено розподільчий складський комплекс Rozetka.

Про це повідомила співзасновниця та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

За її словами, складський комплекс відкрили на початку 2017 року, на його потужностях компанія обробляла понад 100 тисяч замовлень на день.

Чечоткіна зазначила, під час атаки ніхто з людей не постраждав, однак сам комплекс відновленню не підлягає.

Вона додала, що попри знищення складського комплексу, Rozetka продовжує працювати.

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Нагадаємо:

Вночі 2 серпня два дрони "шахед" влучили в найбільший склад Rozetka у Броварах, це була друга атака за добу.

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня загинув працівник "Епіцентру", ще троє дістали поранення. У Києві згорів логістичний центр компанії, а в Калинівці знищено склади та виробничі потужності заводу.