Порятунок Wildberries після атак дронів може коштувати як чверть дефіциту бюджету РФ

Найбільшому російському маркетплейсу Wildberries може знадобитися 1,3 трлн рублів після українських ударів, які знищили щонайменше вісім логістичних хабів компанії.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела The Bell на ринку електронної комерції.

За їхніми оцінками, прямі збитки Wildberries можуть перевищити 100 млрд рублів, а за найгіршого сценарію – сягнути 200 млрд рублів. За кілька тижнів компанія втратила близько 20% складських потужностей.

Через відтік продавців оборот маркетплейсу вже скоротився на чверть. Співрозмовники видання прогнозують, що після такого удару Wildberries залишатиметься збитковою протягом кількох років, а для перебудови бізнесу компанії доведеться збільшити борг щонайменше на 1,3 трлн рублів.

Wildberries отримує гроші від покупця одразу, але перераховує їх продавцю лише через кілька тижнів. У цей період компанія використовує кошти для фінансування поточних витрат і знижок. Така модель працює, доки оборот зростає, але за його падіння накопичені витрати перестають покриватися новими надходженнями.

Джерела The Bell вважають, що російська влада не допустить банкрутства Wildberries. Уряд уже розглядає податкові канікули та пільгові кредити для постраждалих продавців, а маркетплейсу можуть дозволити використовувати склади "Пошти Росії". Не виключене й надання пільгових кредитів самій компанії.

Водночас можливості російського бюджету обмежені: за перше півріччя його дефіцит сягнув 5,7 трлн рублів, що у півтора раза перевищує план на весь рік. За різними прогнозами, до кінця року дефіцит може зрости до 7-8 трлн рублів.

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Нагадаємо:

Наприкінці липня Wildberries звернувся по допомогу до Кремля після втрати близько 10% складських потужностей.

Згодом російський уряд почав готувати пільги для продавців маркетплейсу, чиї збитки оцінювали у 215-280 млрд рублів.