Росія знищила склад корпорації "Біосфера" у Дніпрі

4 серпня ворожі дрони знищили складський комплекс у Дніпрі площею 20 тисяч квадратних метрів, частиною якого був склад компанії "Біосфера".

Про це повідомив засновник корпорації Андрій Здесенко.

"Рятувальники ДСНС безперервно працювали на місці, однак через масштаб пожежі склад було повністю знищено. За лічені години ми втратили значний обсяг продукції та частину логістичних потужностей", – написав він.

Здесенко додав, що втрата складу вплинула на логістичні процеси компанії, адже "повністю підготуватись до такого сценарію неможливо".

Корпорація "Біосфера" – це український виробник і дистриб'ютор товарів для дому та особистої гігієни, заснована у 1997 році. На ринку компанія представлена брендами Freken BOK, Smile, Smile Baby, Selpak, Vortex, Novita та інші.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня загинув працівник "Епіцентру", ще троє дістали поранення. У Києві згорів логістичний центр компанії, а в Калинівці знищено склади та виробничі потужності заводу.