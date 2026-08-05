РФ знищила сортувальний центр "Нової пошти" в Києві

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр "Нової пошти" в Києві. Внаслідок удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

За даними компанії, серед загиблих – двоє водіїв партнера-перевізника та працівник підрядної організації.

Наразі "Нова пошта" оцінює наслідки атаки. Компанія також повідомила, що компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. Представники компанії мають зв'язатися з кожним клієнтом і повідомити деталі відшкодування.

Нагадаємо:

У Броварах внаслідок удару трьома балістичними ракетами у ніч на 5 серпня знищено розподільчий складський комплекс Rozetka.