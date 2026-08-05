Росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine

Унаслідок масованої російської атаки повністю знищено логістичний склад Denka Logistics, де зберігалися товари Intertop Ukraine.

Про це повідомили у компанії Intertop Ukraine.

"Цієї ночі внаслідок чергової російської атаки було повністю знищено головний логістичний склад, де зберігалися товари INTERTOP Ukraine – високотехнологічний комплекс DENKA LOGISTICS, який багато років був основним логістичним вузлом MTI Group", – говориться у повідомленні.

Загиблих та постраждалих серед співробітників Intertop Ukraine немає, але масштаби руйнувань надзвичайно великі, зазначили у компанії.

"За лічені хвилини було знищено один із ключових логістичних об'єктів компанії, який безперебійно працював із 2009 року. Саме звідси щодня вирушали десятки тисяч замовлень до наших клієнтів по всій Україні", – говориться у повідомленні.

Разом зі складом втрачено значну частину товарних запасів, логістичну інфраструктуру та обладнання.

Наразі компанія оцінює наслідки атаки та перелаштовує всі процеси, щоб клієнти "якомога менше відчули цей збій".

"Для частини замовлень терміни доставки можуть бути дещо довшими, однак ми робимо все можливе, щоб вони були мінімальними", – зазначили у компанії.

У компанії повідомили, що всі оплачені, але неотримані замовлення будуть опрацьовані. Якщо виконати замовлення буде неможливо, кошти будуть повернуті в повному обсязі.

Нагадаємо:

Під час російського масованого обстрілу Києва в ніч проти 5 серпня пошкоджено головний логістичний центр NOVUS та два розподільчих центри "Сільпо", де загинули 6 працівників компанії.

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр "Нової пошти" в Києві. Внаслідок удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

У Броварах внаслідок удару трьома балістичними ракетами у ніч на 5 серпня знищено розподільчий складський комплекс Rozetka.

Внаслідок російського удару вигорів центральний склад компанії "Liqui Moly Ukraine", яка постачає в Україну моторні оливи.