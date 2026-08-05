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Росія знищила логістичний комплекс із товарами PUMA

Семен Рубан — 5 серпня, 15:40
Росія знищила логістичний комплекс із товарами PUMA
Росія знищила склад Puma в Києві
Фото: Getty Images

Під час російського обстрілу Києва в ніч на середу був знищений логістичний комплекс, в якому зберігалися товари відомого бренду спортивного одягу та взуття PUMA.

Про це повідомило українське представництво PUMA в Instagram.

"У найближчі тижні, та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA", – йдеться в дописі.

Ніхто з працівників компанії не постраждав. Бренд уже працює над відновленням постачання та забезпеченням наявності асортименту в магазинах.

Нагадаємо:

Унаслідок масованої російської атаки повністю знищено логістичний склад Denka Logistics, де зберігалися товари Intertop Ukraine.

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