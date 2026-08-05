Росія знищила логістичний комплекс із товарами PUMA
Росія знищила склад Puma в Києві
Фото: Getty Images
Під час російського обстрілу Києва в ніч на середу був знищений логістичний комплекс, в якому зберігалися товари відомого бренду спортивного одягу та взуття PUMA.
Про це повідомило українське представництво PUMA в Instagram.
"У найближчі тижні, та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA", – йдеться в дописі.
Ніхто з працівників компанії не постраждав. Бренд уже працює над відновленням постачання та забезпеченням наявності асортименту в магазинах.
Нагадаємо:
Унаслідок масованої російської атаки повністю знищено логістичний склад Denka Logistics, де зберігалися товари Intertop Ukraine.