Росіяни поцілили в "серце логістики" NOVUS та склади "Сільпо": загинули 6 людей

Під час російського масованого обстрілу Києва в ніч проти 5 серпня пошкоджено головний логістичний центр NOVUS та два розподільчих центри "Сільпо", де загинули 6 працівників компанії.

Про це NOVUS та "Сільпо" повідомили у соцмережах.

"Це вже другий удар по нашому логістичному центру – серцю всієї мережі, звідки щодня розпочинається шлях продуктів до магазинів NOVUS", – прокоментували у компанії.

Масштаб руйнувань ще оцінюється, а загиблих на цьому об'єкті немає – працівники перебували в укритті. Компанія вже працює над перерозподілом товарних запасів для забезпечення роботи магазинів.

6 людей росіяни вбили у двох розподільчих центрах "Сільпо". Кількість постраждалих ще уточнюється. Там також виникли пожежі внаслідок ударів.

"Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв'язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу", – коментують у компанії.

Нагадаємо:

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр "Нової пошти" в Києві. Внаслідок удару загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

У Броварах внаслідок удару трьома балістичними ракетами у ніч на 5 серпня знищено розподільчий складський комплекс Rozetka.

Внаслідок російського удару вигорів центральний склад компанії "Liqui Moly Ukraine", яка постачає в Україну моторні оливи.