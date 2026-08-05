У РФ атака дронів зупинила ще один великий НПЗ
Саратовський нафтопереробний завод "Роснефти" повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників, яка пошкодила виробничі об'єкти та спричинила пожежі.
Про це пише російське видання The Moscow Times.
З 2 серпня на заводі не працює єдина установка первинної переробки нафти АВТ-6. Відновлення підприємства може тривати два-три тижні.
Потужність НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік. Щороку він випускає понад 1 млн тонн бензину та майже 2 млн тонн дизельного пального. Після зупинки завод припинив продавати пальне на Санкт-Петербурзькій біржі.
Це другий великий російський НПЗ, який припинив випуск пального від початку серпня. У понеділок зупинився також Волгоградський завод "Лукойла", який входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує близько 5% нафтопереробки країни.
У липні через атаки дронів у Росії зупинялися вісім НПЗ, зокрема найбільший у країні Омський завод, а також Рязанський і Нижегородський НПЗ.
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Нагадаємо:
У липні Саратовський НПЗ уже зупиняв роботу після атаки українських дронів.
Наприкінці липня Financial Times повідомляла, що деякі російські НПЗ не змогли повністю відновитися навіть через рік після українських ударів.