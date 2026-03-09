Новини 9 березня: нафта і газ бʼють рекорди

Про ціну нафти: ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.

Про газ у Європі: європейські ціни на газ на відкритті торгів зросли ще на 30% і сягнули 69,50 євро за мегават-годину, оскільки немає ознак того, що Ормузьку протоку найближчим часом знову відкриють для судноплавства.

Про Бахрейн: державна енергетична група Бахрейну Bapco оголосила форс-мажор у своїй діяльності після атаки на її нафтопереробний комплекс рано вранці в понеділок.

Про G7: міністри фінансів країн G7 обговорять можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів, скоординоване Міжнародним енергетичним агентством, на екстреній зустрічі в понеділок. Мета — відреагувати на стрибок цін на нафту після конфлікту в Перській затоці.

Про Ірак: видобуток нафти в Іраку на головних південних родовищах впав на 70% — до 1,3 млн барелів на добу, оскільки країна не може експортувати нафту через Ормузьку протоку через війну навколо Ірану, хоча до війни видобуток на цих родовищах становив близько 4,3 млн барелів на добу.

Про нафту: якщо Ормузька протока надовго залишатиметься заблокованою, нафта може зрости до найбільшої ціни в історії з поправкою на інфляцію - близько 215 доларів за барель.

Про атаку росіян на газову інфраструктуру: росіяни 7-8 березня масовано атакували газовидобувні об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

МВФ про війну на Близькому Сході: керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що затяжні бойові дії на Близькому Сході можуть ударити по ринках і економіках, а також принести несподівані виклики, через які політикам слід готуватися до "нової норми".

Про ремонт доріг: уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення.

Про Ощадбанк: банк повністю відновив роботу електронних сервісів після загрози хакерської атаки.

Про курс долара: у вівторок, 10 березня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 17 копійок до 43,89 грн, що стане новим історичним рекордом.

