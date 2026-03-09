Нафта злетіла до $119 на тлі ескалації війни навколо Ірану

Ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднімалися до 119,50 долара за барель, а американська WTI — до 119,48 долара за барель. Станом на 09:00 обидві бренди нафти торгувалися на рівнях 108 та 106 доларів за барель відповідно.

"Бурхлива реакція пов'язана з тим, що ринки не бачать очевидного виходу з ескалації конфлікту на Близькому Сході — тепер це протистояння з високими ставками, де жодна зі сторін, схоже, не готова першою моргнути", — написав у нотатці аналітик IG Тоні Сікамор. "Ризик більш тривалої економічної шкоди продовжує наростати з кожним днем".

У понеділок Іран назвав Моджтабу Хаменеї наступником його батька Алі Хаменеї на посаді верховного лідера. Це, за текстом, сигналізує, що в Тегерані й за тиждень конфлікту зі США та Ізраїлем владу міцно утримують жорстколінійні сили.

Brent прямував до найбільшого одноденного зростання в історії як у відсотках, так і в абсолютному вираженні. Розширення війни США та Ізраїлю з Іраном підштовхнуло деяких великих виробників Близького Сходу до скорочення поставок, а також посилило страхи щодо тривалих збоїв судноплавства через Ормузьку протоку.

"…ситуація, схоже, погіршується ще більше", — зазначили аналітики ING. "Крім того, видобуток нафти на upstream-рівні почав зупинятися, оскільки виробники стикаються з обмеженнями зі зберігання. Ірак, Кувейт та ОАЕ почали скорочувати видобуток".

Нагадаємо:

Ціни на нафту різко зросли до понад $90 після того, як міністр енергетики Катару попередив, що очікує, що всі експортери нафти й газу в Перській затоці можуть зупинити видобуток уже за кілька днів.