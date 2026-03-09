У Бахрейні оголосили форс-мажор після атаки Ірану на НПЗ: ОАЕ також в огні

Бахрейн 28 лютого 2025 року після атаки Ірану. Фото ілюстративне

Державна енергетична група Бахрейну Bapco оголосила форс-мажор у своїй діяльності після атаки на її нафтопереробний комплекс рано вранці в понеділок.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Компанія заявила, що потреби внутрішнього ринку повністю забезпечені завдяки завчасно підготовленим планам безперервності постачання, повідомило Бахрейнське національне інформагентство.

Окремо на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів виникла пожежа після того, як під час успішного перехоплення цілі уламки впали на нафтовий об'єкт.

Емірат Фуджейра повідомив, що влада ліквідовує займання і що інцидент не спричинив жертв.

Фуджейра — один із семи еміратів ОАЕ — є стратегічною точкою для енергетичного експорту та розташована на узбережжі Оманської затоки.

Нагадаємо:

У столиці Ірану Тегерані в неділю після ударів Ізраїлю по нафтосховищах небо вкрите густим чорним димом, а дощова вода чорна від нафти.