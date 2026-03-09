Європейський газ злетів ще на 30%: Ормузька протока не відкривається

Ціни на газ в Європі взлетіли на 30%, оскільки Ормузька протока залишається заблокованою

Європейські ціни на газ на відкритті торгів зросли ще на 30% і сягнули 69,50 євро за мегават-годину, оскільки немає ознак того, що Ормузьку протоку найближчим часом знову відкриють для судноплавства.

Про це повідомляє видання Financial Times.

2 березня ціни на газ в Європі вже зростали на 50%. Від початку кризи ціни зросли більш ніж удвічі.

Поставки скрапленого природного газу з Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів понад тиждень залишаються заблокованими в затоці: спеціалізовані газовози не можуть пройти через протоку через загрозу з боку Ірану.

Зазвичай ці дві країни забезпечують близько п'ятої частини світових поставок скрапленого газу. У середу Катар оголосив форс-мажор щодо своєї діяльності зі скрапленим газом.

Нагадаємо:

Ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.

2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів і на цьому тлі європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.