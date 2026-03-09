Уряд виділяє 3 мільярди на ремонт доріг: на яких ділянках проведуть найбільші обсяги робіт

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, кошти спрямовуються насамперед на дороги міжнародного та національного значення – ключові логістичні маршрути, траси з інтенсивним рухом, а також дороги, які виконують важливу роль для евакуації та забезпечення прифронтових регіонів.

Кулеба зазначив, що наразі дорожні бригади виконують у середньому 40 тис. м² ремонту пошкодженого покриття щодня. На дорогах державного значення працюють понад 1100 працівників у складі 140 ремонтних бригад.

"Поступово збільшуємо інтенсивність робіт. Обсяги відновлення мають сягнути 100-150 тис. м² на день. Наступний етап – перехід до масштабних ремонтів "картами", що забезпечить більш довговічне покриття доріг", – поінформував він.

За словами міністра, найбільші обсяги робіт проводяться на таких міжнародних дорогах, як:

▪️М-05 Київ – Одеса

▪️М-06 Київ – Чоп

▪️М-14 Одеса – Мелітополь

▪️М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест)

▪️М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський

▪️М-28 Одеса – Южне – /М-14/ та ін.

З початку року вже ліквідовано майже 220 тис. м² пошкоджень дорожнього покриття, додав Кулеба.

Нагадаємо:

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 березня ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.