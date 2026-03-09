Ірак втратив 70% видобутку нафти – найсерйозніша проблема країни за 20 років

Видобуток нафти в Іраку на головних південних родовищах впав на 70% — до 1,3 млн барелів на добу, оскільки країна не може експортувати нафту через Ормузьку протоку через війну навколо Ірану, хоча до війни видобуток на цих родовищах становив близько 4,3 млн барелів на добу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Падіння видобутку й експорту, як очікується, вдарить по й без того крихких фінансах Іраку, оскільки держава покладається на продаж нафти майже для всіх бюджетних видатків і отримує з цього понад 90% доходів.