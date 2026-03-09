Ірак втратив 70% видобутку нафти – найсерйозніша проблема країни за 20 років
"Сховища сирої нафти досягли максимальної місткості, а залишковий видобуток після значного скорочення використовуватимуть для забезпечення нафтопереробних заводів країни", — сказав посадовець державної компанії Basra Oil Company (BOC), яка керує видобутком і експортними операціями з південних родовищ.
Ормузька протока є одним із ключових у світі транзитних "вузьких місць" для нафти, через яке проходить приблизно п'ята частина світових потоків нафти та скрапленого природного газу.
Експорт члена ОПЕК також різко знизився — у неділю в середньому до близько 800 тис. барелів на добу. За словами джерела, завантажувалися лише два танкери, оскільки судна не можуть вільно рухатися через протоку до південних терміналів Іраку.
Згідно з документом Міністерства нафти Іраку, експорт із південних родовищ у лютому становив 3,334 млн барелів на добу.
6 березня Кувейт почав скорочувати видобуток на деяких нафтових родовищах після того, як у країни закінчилося місце для зберігання нафти, яку не вдається вивезти.
8 березня Кувейтська нафтова корпорація Kuwait Petroleum Corporation почала скорочувати видобуток нафти й оголосила форс-мажор.