Нафта може подорожчати до $215 за барель: названо умову

Якщо Ормузька протока надовго залишатиметься заблокованою, нафта може зрости до найбільшої ціни в історії з поправкою на інфляцію - близько 215 доларів за барель.

Про це заявляє видання Wall Street Journal.

Видання нагадуэ, що ф'ючерси на американську нафту після найбільшого в історії тижневого зростання продовжили ралі.

У неділю ввечері під час торгів вони підскакували до 20% і вперше з 2022 року піднялися вище 100 доларів за барель — тоді війна в Європі розхитала енергетичні ринки.

Після того як за трохи більше ніж п'ять торгових сесій ціна додала понад 40 доларів за барель, номінальний рекорд для ф'ючерсів West Texas Intermediate — 145,29 долара, встановлений 3 липня 2008 року — вже не здається недосяжним, пише видання.

Нагадаємо:

Ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.

Ф'ючерси на Brent піднімалися до 119,50 долара за барель, а американська WTI — до 119,48 долара за барель. Станом на 09:00 обидві бренди нафти торгувалися на рівнях 108 та 106 доларів за барель відповідно.