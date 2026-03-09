Українська правда
Росіяни 7-8 березня масовано атакували газовидобуток на Полтавщині

Віктор Волокіта — 9 березня, 11:59
Росіяни 7-8 березня масовано атакували газовидобувні об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба компанії 8 березня.

Газовидобуток зазнав дронових атак.

Роботу частини об'єктів довелося зупинити. Є пошкодження та втрати.

В компанії зазначили, що постраждалих немає.

Нагадаємо:

27 січня російським ударом було пошкоджено ключову перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах Львівської області.

