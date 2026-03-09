Росіяни 7-8 березня масовано атакували газовидобуток на Полтавщині
Нафтогаз
Росіяни 7-8 березня масовано атакували газовидобувні об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській області.
Про це повідомила пресслужба компанії 8 березня.
Газовидобуток зазнав дронових атак.
Роботу частини об'єктів довелося зупинити. Є пошкодження та втрати.
В компанії зазначили, що постраждалих немає.
Нагадаємо:
27 січня російським ударом було пошкоджено ключову перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах Львівської області.