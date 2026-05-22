У Сумах частково немає води через перебої з електрикою

У зв'язку з перебоями в енергопостачанні сьогодні, 22 травня, з 09:30 знеструмлений один з водозаборів міста Суми.

Про це повідомляє КП "Міськводоканал".

"Просимо мешканців, у кого наразі немає води, поставитись із розумінням до тимчасових незручностей. Енергетики працюють над усуненням проблеми", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки ситуація стабілізується, подачу води буде відновлено.

