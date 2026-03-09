Українська правда
Ощадбанк відновив роботу електронних сервісів

Альона Кириченко — 9 березня, 16:40
Getty Images

Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів після загрози хакерської атаки.

Про це інформує пресслужба банку.

"Станом на зараз роботу всіх електронних сервісів Ощадбанку повністю відновлено. Системи банку працюють у штатному режимі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці банку виконали всі необхідні технічні заходи та ретельно перевірили роботу ІТ-інфраструктури банку.

"Клієнтські дані та кошти залишаються у повній безпеці — ознак їх компроментації не зафіксовано", – підкреслили в установі.

Нагадаємо:

9 березня близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.

