Ощадбанк відновив роботу електронних сервісів
Getty Images
Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів після загрози хакерської атаки.
Про це інформує пресслужба банку.
"Станом на зараз роботу всіх електронних сервісів Ощадбанку повністю відновлено. Системи банку працюють у штатному режимі", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці банку виконали всі необхідні технічні заходи та ретельно перевірили роботу ІТ-інфраструктури банку.
"Клієнтські дані та кошти залишаються у повній безпеці — ознак їх компроментації не зафіксовано", – підкреслили в установі.
Нагадаємо:
9 березня близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.