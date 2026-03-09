G7 може відкрити стратегічні резерви нафти через ціновий шок війни з Іраном

Міністри фінансів країн G7 обговорять можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів, скоординоване Міжнародним енергетичним агентством, на екстреній зустрічі в понеділок. Мета — відреагувати на стрибок цін на нафту після конфлікту в Перській затоці.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, включно з високопосадовцем G7, міністри та виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль проведуть телефонну розмову о 8:30 за нью-йоркським часом, щоб обговорити наслідки війни навколо Ірану.

За даними співрозмовників, три країни G7, зокрема США, вже висловили підтримку цій ідеї.

32 країни-члени МЕА утримують стратегічні резерви в межах колективної системи реагування на кризові стрибки цін на нафту.

Один зі співрозмовників сказав, що деякі американські посадовці вважають доцільним спільний випуск у діапазоні 300–400 млн барелів — 25–30% від 1,2 млрд барелів у резервах.

Зустріч відбувається на тлі тиску на президента США Дональда Трампа з вимогою зупинити різке подорожчання нафти від початку війни.

Середня ціна бензину в США до неділі зросла до 3,45 долара за галон проти 2,98 долара тиждень тому й, як зазначається, зростатиме далі, якщо Трамп не зможе переламати тенденцію.

Підвищення цін на нафту за останній тиждень спричинило глобальні наслідки, погрожуючи інфляційним стрибком, який може завдати тривалої шкоди економічному зростанню в усьому світі.

Китай, Індія, Південна Корея, Японія, Німеччина, Італія та Іспанія — серед найбільших імпортерів сирої нафти, що робить їх особливо вразливими до цінових шоків.

Brent, міжнародний еталон, підскочила на понад 25% під час азійських торгів у понеділок — до 119 долара за барель, але згодом відкотилася до 108,85 долара — після новин про зустріч G7. Американська WTI піднялася на 28% — до 119 долара — перед тим як відступити до близько 106 доларів.

Екстрені нафтові запаси створили в межах заснування МЕА у 1974 році після арабського нафтового ембарго, яке різко підняло ціни на нафту та спричинило масштабний дефіцит пального в західних країнах.

Резерви покликані дозволити великим країнам-споживачам нафти реагувати на значні енергетичні шоки.

Нагадаємо:

Ціни на нафту злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.