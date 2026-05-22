П'ять прифронтових областей частково залишились без світла після обстрілів РФ

Внаслідок дронових та артилерійських ударів на ранок 22 травня є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Про це повідомляє НАК "Укренерго".

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, через складні погодні умови (грозу, сильні зливи) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у трьох областях – Київській, Черкаській та Житомирській.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній електропередачі.

За інформацією компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 22 травня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

Енергетики підкреслюють, що враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00", – закликали вони.

21 травня через обстріли енергооб'єктів та негоду частина споживачів у восьми областях тимчасово залишалася без електропостачання.