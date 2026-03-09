МВФ закликав готуватися до "немислимого" через війну на Близькому Сході

Керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що затяжні бойові дії на Близькому Сході можуть ударити по ринках і економіках, а також принести несподівані виклики, через які політикам слід готуватися до "нової норми".

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Якщо новий конфлікт виявиться тривалим, він має чіткий і очевидний потенціал впливати на настрої ринків, зростання та інфляцію, створюючи нові вимоги до політиків", — сказала Георгієва в понеділок на симпозіумі в Токіо.

Вона додала, що нові шоки можуть виникнути навіть після завершення конфлікту, що підкреслює перспективу тривалої невизначеності. "У цьому новому глобальному середовищі думайте про немислиме і готуйтеся до нього", — сказала вона.

Ці слова, за її словами, підкріплюють позицію МВФ про те, що країнам потрібно упорядкувати внутрішню політику, аби мати "запас міцності" для реагування на шоки.

Георгієва виступила після того, як у понеділок нафта підскакувала в напрямку 120 доларів за барель, а потім частково втратила зростання на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, посилення тиску на маршрути нафтових перевезень і глобальну енергетичну інфраструктуру.

Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт у неділю приєдналися до Іраку в скороченні видобутку, оскільки сховища швидко заповнюються через фактичне закриття Ормузької протоки.

Очільниця МВФ заявила, що судноплавний трафік через Ормузьку протоку впав на 90%. За її словами, протока забезпечує близько п'ятої частини світових поставок нафти та торгівлі скрапленим газом, включно приблизно з половиною імпорту нафти Азією та чвертю її імпорту скрапленого газу.

Читайте також Третя світова почалась. Поки що в економіці країн Близького Сходу

Нагадаємо:

Зростання цін на енергоносії на 10% може призвести до зростання глобальної інфляції на 40 базисних пунктів та сповільнити економічне зростання на 0,1-0,2%.