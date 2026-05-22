Енергостійкість: до листопада в Україні побудують 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Мета — посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою", – написала очільниця уряду у Телеграм.

Ідеться про будівництво у Київській та Черкаській областях (250 МВт), на Сумщині, Харківщині та Полтавщині (872 МВт), на Дніпропетровщині (100 МВт) та Одещині (100 МВт).

Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики.

Для учасників передбачений стимулюючий механізм: плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт*год протягом 5 років після введення об'єкта в експлуатацію.

Максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію — до 20 місяців. Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб'єктів.

"Продовжуємо системно нарощувати розподілену та резервну генерацію в межах підготовки до наступного опалювального сезону і нових енергетичних викликів", – наголосила Свириденко..

Міністр енергетики повідомив, що наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78,1 МВт.

"Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов'язково оснащений другим рівнем захисту", – зазначив Шмигаль.

Переможець також бере на себе зобов'язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови.

Будівництво нових об'єктів генерації має розпочатися вже наприкінці листопада, повідомив міністр.

Щодо стимулюючого механізму, то підтримка надаватиметься за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість МВт*год., уточнив Шмигаль.

"Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації", – додав він.

