Новини 7 жовтня: Енергоблоки для ХАЕС, прогноз Світового банку та правки до Держбюджету

Про обстріли Чернігівщини: Вранці 7 жовтня росіяни вдарили ударними дронами по аграрному підприємству на Чернігівщині.

Про iPad із українським маркуванням: У відео російського блогера Wylsacom засвітився планшет iPad Pro на процесорі M4 (2024 року), на коробці якого вказаний імпортер "Еппл Україна" – офіційного представника Apple в Україні.

Про нафтобазу у Феодосії: У Феодосії тимчасово окупованого Криму продовжує горіти нафтоналивний термінал.

Про енергоблоки для ХАЕС: Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Болгарії.

Про імпорт газу: Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

Про прогноз Світового банку: Світовий банк знизив прогноз зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році на понад 3%.

Про фіксовану ціну на газ: Президент повідомив, що домовився продовжити фіксацію ціни на природній газ для населення на зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

Про мораторій на відключення енергоресурсів: В Україні ухвалили рішення про мораторій на відключення енергетики у прифронтових громадах.

Про правки до Держбюджету: До проєкту закону про бюджет на 2026 рік народні депутати подали 3339 правок, що є рекордною кількістю за останні 19 років.

Ексклюзиви ЕП:

Економіка старості: що пропонують будинки для літніх людей

ЕП побувала в трьох приватних пансіонатах для літніх людей і переконалася: гроші в старості важливі, але є дещо цінніше за них.

Програма "єВідновлення": як отримати компенсацію за зруйноване житло

Як працює програма "єВідновлення", хто може нею скористатися та як отримати компенсацію за пошкоджене житло?