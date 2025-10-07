Світовий банк різко погіршив прогноз зростання ВВП України

Світовий банк знизив прогноз зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році на понад 3%.

Про це йдеться у звіті Світового банку.

Світовий Банк очікує, що у 2026 році ВВП України зросте на 2%, а не на 5,2% як очікували раніше.

Темпи зростання переоцінили через триваючу російську агресію, низьку інвестиційну та ділову активність, руйнування інфраструктури, рекордно високий імпорт газу, а також зменшення обсягів агроекспорту внаслідок несприятливих погодних умов і відновлення торговельних обмежень з боку ЄС.

"Протягом першої половини 2025 року вартість експорту знизилася майже на 5 відсотків на тлі скорочення експорту до Європейського Союзу, куди направляється майже 60 відсотків українських поставок за кордон. ", – йдеться у повідомленні.

У квітні 2025 року Світовий банк погіршив свій прогноз зростання ВВП України з 7% до 5,2%.

Тоді фактори, які вплинули на погіршення прогнозу були майже ідентичними, але головною умовою більшого зростання зазначали припинення повномасштабного вторгнення РФ.

У прогнозі зазначають, що прогноз зростання ВВП на 2027 рік становить 5%.

Нагадаємо:

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%, тоді як раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.