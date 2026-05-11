НБУ змоделював, як розвиток війни в Ірані впливатиме на ціни та економіку України

НБУ змоделював, як розвиток війни в Ірані впливатиме на економіку України

Національний банк України розглядає два сценарії розвитку війни на Близькому Сході з огляду на високу невизначеність.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень 2026 року.

Базовий сценарій передбачає поступове зниження напруженості з кінця ІІ кварталу та зниження ціни на нафту марки Brent до 80 дол./бар. наприкінці 2026 року.

Альтернативний – тривалішу війну та вартість нафти не нижче 100 дол./бар. до кінця 2026 року.

В інфляційному звіті Нацбанк розповів про те, як події на Близькому Сході впливатимуть на ціни та економіку України.

Інфляція

Світові ціни на нафту швидко транслюються у внутрішній ціновий тиск через високу імпортозалежність України від пального. Крім того, значний ефект матимуть вторинні ефекти, зокрема зростання логістичних витрат бізнесу поступово переноситиметься на вартість широкого спектра товарів і послуг.

ВВП

Подорожчання енергоносіїв пригнічує економічну активність. Зростання собівартості в енергоємних та транспортно залежних галузях знижує їх маржинальність і змушує бізнес скорочувати виробництво. Це створює додаткові перешкоди для економічного відновлення.

Зовнішня торгівля

Подорожчання нафти та природного газу збільшує витрати на імпорт енергоносіїв для підтримання оборонних потреб і ділової активності. Додатковим чинником здорожчання імпорту є ринок добрив.

Частково ці ефекти компенсуватимуться підвищенням цін на продовольчі товари та металургійну продукцію, які експортує Україна. Крім того, очікується зростання попиту на українські оборонні технології.

Безпека

Перегляд геополітичних пріоритетів ключовими партнерами створює як нові можливості, так і ризики для України. Водночас вищі ціни на енергоносії збільшують фінансовий ресурс агресора, хоча й не вирішують його структурних проблем, що надалі накопичуються.

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року порівняно із березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем 2025 року – 8,6%, що є найвищим рівнем цього року.