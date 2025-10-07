РФ вдарила дронами по зерносховищу на Чернігівщині

Вранці 7 жовтня росіяни вдарили ударними дронами по аграрному підприємству на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов.

"Влучання відбулось по одному з приміщень аграрного підприємства, де зберігалось зерно", - повідомив він.

Внаслідок влучання кількома ударними дронами відбулось займання пожежі. Попередньо без постраждалих, додав Сільверстов.

Нагадаємо:

У ніч на 7 жовтня росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.