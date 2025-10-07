Українська правда
Місцева "влада" мовчить: у Феодосії другу добу горить нафтоналивний термінал

Віктор Волокіта — 7 жовтня, 11:32
Укрінформ

У Феодосії тимчасово окупованого Криму продовжує горіти нафтоналивний термінал.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на супутникові знімки, передає Укрінформ.

"Нафтоналивний термінал у Феодосії продовжує горіти. Найпотужніше вогнище пожежі спостерігається в північно-східній частині нафтобази", - йдеться у повідомленні.

Пожежа на об'єкті почалася після вибухів в ніч з 5 на 6 жовтня.

Російська "влада" Криму досі мовчить про атаку на об'єкт і пожежу, за добу не було зроблено жодної заяви.

Нагадаємо:

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження у РФ заводу ім. Свердлова і комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у Феодосії.

