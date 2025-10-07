Депутати подали найбільшу кількість правок до держбюджету з 2007 року

До проєкту закону про бюджет на 2026 рік народні депутати подали 3339 правок, що є рекордною кількістю за останні 19 років.

Про це повідомляє очільниця бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"В останнє більше правок, ніж у цьому році подавали при підготовці бюджету на 2007 рік", – сказала Підласа.

Вона нагадала, що до бюджету 2025 року було подано 2098 правок; бюджету 2024 року – 1620 правок; бюджету 2023 року – 1270 правок; бюджету 2022 року (ще до початку повномасштабного вторгнення) – 3284 правок.

Найбільше правок подала фракція "Європейська солідарність" – 910 штук, далі йде Слуга народу – 652 штук, міжфракційне обʼєднання "Розумна політика" - 470 штук та Голос – 437 штук.

Серед депутатів найбільше правок подали:

Артур Герасимов (Євросолідарність) – 662 правок;

Ярослав Железняк (Голос) – 254 правки,

Дмитро Разумков – 254 правки.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив зміни до держбюджету на 2025 рік, за яким до кінця року на оборону спрямує додаткові 324,7 млрд грн.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.