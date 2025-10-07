Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки ХАЕС – Міненерго

Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Болгарії.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Зараз ми їх напрацьовуємо з партнерами", – сказала Гринчук на пресконференції.

За її словами, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.

Нагадаємо:

Раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.

Уряд планує розпочати проєкт з добудови енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій атомній електростанції вже наступного року.

Програма Кабінету міністрів передбачає, що до 31 жовтня 2025 року обновлять техніко-економічне обґрунтування проєкту, а до кінця 2025 року слід подати до Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків.

Раніше повідомлялося, що проєкти завершення будівництва та спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС потребуватимуть додатково 9 тис. співробітників і набору нового персоналу.

Як повідомлялося, "Енергоатом" планує добудувати на ХАЕС енергоблоки №3 і №4 із реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в перспективі проєкти спорудження енергоблоків №5 і №6 з реакторами американської Westinghouse.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".