Уряд заборонить відключати світло у прифронтових територіях
Держава ухвалила рішення про мораторій на відключення енергетики у прифронтових громадах.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.
Зеленський зазначив, що рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення ухвалене окремо.
"Доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.
Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", – йеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Президент повідомив, що домовився зафіксувати ціну на природній газ для населення на зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.
Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу". І "все це захистити буде складно". Проте, Україна буде готова до всіх викликів з енергетикою, запевнив він.
Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.
Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.