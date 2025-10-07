Уряд заборонить відключати світло у прифронтових територіях

Держава ухвалила рішення про мораторій на відключення енергетики у прифронтових громадах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

Зеленський зазначив, що рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення ухвалене окремо.

"Доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.

Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", – йеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Президент повідомив, що домовився зафіксувати ціну на природній газ для населення на зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу". І "все це захистити буде складно". Проте, Україна буде готова до всіх викликів з енергетикою, запевнив він.

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.