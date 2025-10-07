Через російські удари Україна збільшить імпорт газу на 30% – Міненерго

Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, пише Liga.net.

"За її словами, в України є фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити у повному обсязі імпорт газу у жовтні, листопаді, грудні й "за необхідності – в інші місяці", – говориться у повідомленні.

Україна залучила для закупівлі газу позики на $500 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і на $300 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), нагадала Гринчук.

Обидва кредити були залучені під гарантії Європейської комісії.

За словами Гринчук, з послами G7 вже обговорили можливість розширення і цих кредитів, також під гарантії Єврокомісії.

"З деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу", – розповіла міністерка.

Загальна сума фінансування імпорту газу поки невідома, наголосила очільниця Міненерго. Це залежатиме від інтенсивності російських обстрілів, рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а також швидкості відновлення.

За її словами Україна окремо працює з кожним партнером для того, щоб "розуміти, хто в якій частині зможе нам допомогти" у закупівлі газу.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу". І "все це захистити буде складно". Проте, Україна буде готова до всіх викликів з енергетикою, запевнив він.

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.