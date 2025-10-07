Уряд збереже фіксовану ціну на газ – Зеленський

Уряд зафіксує ціну на газ для населення

Президент повідомив, що домовився зафіксувати ціну на природній газ для населення на зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що провів зустріч із премʼєр-міністеркою, де обговорили дії держави у відповідь на атаки ворога по енергетиці.

"Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", – зазначив Зеленський.

Як зазначають у повідомленні, уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам для захисту енергообʼєктів.

Окрім цього, за словами Зеленського, сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання.

Нагадаємо:

Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% від попереднього плану через масовані російські удари по газовидобутку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу". І "все це захистити буде складно". Проте, Україна буде готова до всіх викликів з енергетикою, запевнив він.

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.