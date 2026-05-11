Американські аналітики підрахували можливі втрати країн G-7 від експансії Китаю

Промислова стратегія Китаю загрожує промисловому виробництву в найбільш розвинених економіках світу: Пекін активно посилює свій контроль над ланцюгами вартості, використовуючи регуляції та економічний примус.

Про це пише Bloomberg.

Китайські політики "стають більш систематичними та поширеними", згідно з доповіддю, опублікованою в понеділок Торговою палатою США та підготовленою дослідницькою фірмою Rhodium Group.

Пекін активно посилює свій контроль над ланцюгами вартості, використовуючи регуляції та економічний примус, стверджує "найбільше американське бізнес-лобі".

Розвинені економіки стикаються з ризиком тривалої ерозії конкурентоспроможності у виробництві через більш експансивну промислову політику Пекіна і повинні краще координувати свої дії, щоб протистояти цій загрозі.

Сектори автомобільної промисловості, машинобудування та хімічної промисловості є серед тих, які особливо під загрозою з боку китайських конкурентів, йдеться у звіті.

"В цілому, до 650 мільярдів доларів — що еквівалентно приблизно 12% експорту виробництв країн G-7 — можуть зазнати безпосереднього впливу унаслідок зростання частки ринку Китаю до 2030 року, якщо темпи збережуться на нинішньому рівні", — йдеться у звіті, який стосується економік Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США.

Кампанія Пекіна "Made in China 2025" призвела до того, що економіка Китаю почала домінувати в деяких з найсучасніших галузей світу, водночас загострюючи напруженість з США та іншими торговими партнерами.

Китай досяг глобальної лідерської позиції в ключових технологіях, включаючи сонячні панелі, швидкісні залізниці та літієві батареї, і швидко наздоганяє в інших, таких як фармацевтика та штучний інтелект.

Бізнес-група закликала розвинені країни краще координувати свої дії, щоб протистояти загрозі з боку Китаю.

"Хоча багато урядів почали реагувати через заходи торгового захисту, промислову політику та зусилля щодо зменшення ризиків у ланцюгах постачання, відповіді залишаються фрагментованими та в значній мірі некординованими", — написали автори звіту.

"Без більш координованих дій промислова політика Китаю, ймовірно, продовжить перетворювати глобальні ринки, закріплювати залежності та підривати промислову конкурентоспроможність як розвинених, так і нових економік", — попередили вони.

За їх словами, зменшення інвестицій, ослаблення інноваційних екосистем і втрата промислових можливостей –це потенційні наслідки у промислово розвинених країнах.

