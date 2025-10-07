iPad із маркуванням "Еппл Україна" з’явився у ролику російського блогера: чи справді він з України?

У відео російського блогера Wylsacom засвітився планшет iPad Pro на процесорі M4 (2024 року), на коробці якого вказаний імпортер "Еппл Україна" – офіційного представника Apple в Україні.

ЕП звернулась до офіційного дистриб’ютора Apple в Україні "Асбіс Україна" з проханням пояснити, чи міг цей планшет потрапити до Росії саме з України.

Сам ролик присвячено неанонсованому iPad Pro з чипом M5, який компанія, за прогнозами, покаже цього місяця. На початку відео блогер тримає iPad Pro 13, де в один з моментів у кадр потрапляє зворот коробки з позначенням офіційного імпортера.

Скріншот з відео коробки з маркуванням українського імпортера

У Асбіс пояснюють, що Apple не виготовляє унікальне пакування для кожної країни. Більшість пристроїв йдуть "кластерами" на кілька ринків одразу з однаковою коробкою та базовим маркуванням на ній.

"Україна зазвичай у групі з кількох країн, торік це були Румунія, Угорщина, Чехія, Туреччина та інші. Відмінність у тому, що в Україні закон зобов’язує вказувати дані імпортера", – каже директор "Асбіс Україна" Віталій Мельниченко.

За його словами, планшет із таким написом цілком міг бути куплений у будь-якій країні "кластера" і згодом через приватну особу опинився в Росії. "Те, що в кадрі видно стікер українського імпортера, не доводить українське походження. Пристрій могли придбати в іншій країні ЄС і завезти приватно", – додає Мельниченко.

Єдиний справді унікальний для України продукт є MacBook з українською розкладкою клавіатури. Для iPad та iPhone застосовують регіональні партії з уніфікованим пакуванням.

Щоб перевірити версію про «український» слід, ЕП передала Асбіс серійний номер, який також видно у відео. Оскільки вся техніка, ввезена офіційним імпортером, фіксується в облікових системах, відповідний запис мав би бути в базі. У відділі логістики Асбіс серійного номера планшета з відео не знайшли.

Серійний номер iPad не знайдено в системі Асбіс

На запитання про можливість “сірого” реекспорту з України до РФ Мельниченко відповідає, що на товар, який офіційно завезений на територію України накладаються податки та мита. Відповідно, даний товар призначений виключно для продажу на території України.

Саме тому основні “сірі” потоки зазвичай формуються з великих ринків на кшталт США чи Китаю, а не з України.

