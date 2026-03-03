Новини 3 березня: пальне стрімко дорожчає, новий історичний рекорд курсу долара

Про що говорили сьогодні?

Про ціни на пальне. На тлі стрибка котирувань нафти після загострення на Близькому Сході лідери на паливному ринку України можуть підняти ціни на пальне на 2-3 гривні цього тижня.

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.

Про "план стійкості". Рада національної безпеки і оборони України затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що поряд з відновленням у Києва має бути план щодо децентралізованого теплопостачання.

Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.

Владі Києва дали тиждень на підготовку "плану стійкості", якщо він не буде захищений, то наступна зима буде такою ж як минула.

Про курс долара. У середу, 4 березня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 22 копійки до 43,45 грн, що стане новим історичним рекордом офіційного курсу.

Ексклюзиви ЕП.

Третя світова почалась. Поки що в економіці країн Близького Сходу

Близький Схід опинився в епіцентрі безпрецедентної ескалації. Чи перетвориться ця війна на новий нафтовий шок, який перепише ціни на Brent, підтримає Кремль і вдарить по авіації, готельному бізнесу та портовій інфраструктурі Перської затоки?

Генератор цін: як вимкнення світла впливає на виробництво їжі та її вартість

Російські удари по енергосистемі б'ють не лише по світлу в оселях, а й по виробничих лініях українських заводів. Чи витримає продовольчий сектор постійні відключення?