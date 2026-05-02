Енергокриза у Європі: ще один лоукостер скасовує рейси

Лоукост-авіакомпанія Transavia оголосила про перші скасування рейсів у травні та червні, посилаючись на стрімке зростання цін на авіапаливо: авіаперевізники готуються до нових скасувань, але сподіваються уникнути нестачі пального.

Про це пише France24.

Оскільки війна на Близькому Сході триває, європейські авіаперевізники готуються до нових скасувань, але сподіваються уникнути нестачі пального, яка призведе до приземлення їх флоту цього літа, говориться у публікації.

Блокада в Ормузькій протоці продовжує порушувати глобальні ринки нафти, зростають побоювання, що Європа залишиться без авіаційного пального за кілька тижнів до піку літніх подорожей.

"Годинник" почав відлік у середині квітня, коли голова Міжнародного енергетичного агентства попередив, що в Європи залишилося "можливо, шість тижнів авіапального", пише France24.

Transavia слідом за Ryanair і Volotea оголосила про скасування деяких європейських рейсів у травні та червні, посилаючись на надмірну вартість пального та труднощі з імпортом гасу з країн Перської затоки.

Франція виробляє набагато менше гасу, ніж споживає. Приблизно три мільйони тонн виробляють французькі заводи щороку, тоді як країна споживає п'ять мільйонів. Додаткові два мільйони постачаються з-за кордону, переважно з Близького Сходу.

Країни Перської затоки не лише експортують свою сиру нафту, але й перероблені продукти, такі як Jet A-1, найпоширеніший авіаційний гас. Блокада в Ормузькій протоці спричинила нестачу обох видів продукції.

За даними Міністерства енергетики Франції, до війни на Близькому Сході 50% авіаційного пального країни перероблялося у Франції, 20% — на Близькому Сході, а решта 30% постачалася з Європи, США та Азії.

Інші європейські країни перебувають у подібному становищі. Континент виробляє дуже мало нафти і зменшив свої потужності з переробки нафти за останні кілька років, говориться у повідомленні.

Втім, два основні аеропорти Парижа – Орлі та Шарль-де-Голль, ймовірно,і бутуть в змозі уникнути дефіциту пального. І якщо він матиме місце, то вплине на менші аеропорти Франції. Але до цього етапу країна все ще має два місяці стратегічного запасу, щоб впоратися з ситуацією.

У найближчі тижні дефіциту авіапального не очікується. Але якщо конфлікт на Близькому Сході продовжуватиметься, ті ж самі питання можуть виникнути восени, приблизно в жовтні або листопаді, пише France24.

Хоча плани щодо зміцнення постачань у Франції та Європі вже розроблені, мандрівники можуть зіткнутися з іншими труднощами, додає видання. Зокрема, йдеться про зростання цін на авіаперельоти. Ціна на гас більше ніж подвоїлася через війну на Близькому Сході, і паливо становить до 40 відсотків вартості авіаквитка.

Найбільший вплив, ймовірно, відчують лоукостери, які пріоритизують низькі маржі та максимізують завантаженість пасажирів, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Імпорт авіаційного пального до Європи з Близького Сходу у квітні фактично зупиняється через війну з Іраном, яка порушила постачання з регіону, що посилило занепокоєння щодо дефіциту напередодні пікового літнього сезону подорожей.

Раніше генеральний директор великого лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що компанія не очікує дефіциту авіаційного палива на тлі війни в Ірані, що триває. Китай готується відновити експорт авіаційного пального, бензину та дизеля з травня — це може суттєво пом'якшити глобальний дефіцит, спричинений конфліктом з Іраном.