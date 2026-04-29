Дію програми кешбеку на пальне продовжили до кінця весни
Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Рішення ухвалили з огляду на збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями, зазначили у відомстві.
"З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача – це відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників", – поінформували в міністерстві.
За даними Мінекономіки, від старту програми 20 березня понад 2 млн українців уже отримали кешбек на пальне. 91% користувачів – власники авто бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна.
Нагадаємо:
В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".
Спочатку програма мала працювати до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми "Національний кешбек".