Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Рекорд з початку року: Нацбанк витратив $1,34 мільярда на підтримку гривні

Віктор Волокіта — 22 березня, 10:49
Рекорд з початку року: Нацбанк витратив $1,34 мільярда на підтримку гривні
Нацбанк витратив рекордні $1,34 мільярда на підтримку гривні
Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 березня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 344,35 млн.

Як пише "Мінфін", це рекордна сума з початку 2026 року, яку регулятор за тиждень витратив на підтримку гривні.

Порівняно з попереднім тижнем, обсяг чистих продажів зріс на $307,03 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • не купував валюту;
  • продав $9 680,18 млн.

Нагадаємо:

Впродовж 9–13 березня пропозиція валюти Нацбанком значно перевищила фактичний попит з боку банків, що підтверджує, що дефіциту готівкової валюти немає, повідомляв Нацбанк.

НБУ долар

долар

Рекорд з початку року: Нацбанк витратив $1,34 мільярда на підтримку гривні
Геополітична невизначеність: Пишний пояснив здорожчання долара до більшості валют
Золото впало в ціні через сильний долар та війну на Близькому Сході

Останні новини