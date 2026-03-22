Рекорд з початку року: Нацбанк витратив $1,34 мільярда на підтримку гривні

Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 березня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 344,35 млн.

Як пише "Мінфін", це рекордна сума з початку 2026 року, яку регулятор за тиждень витратив на підтримку гривні.

Порівняно з попереднім тижнем, обсяг чистих продажів зріс на $307,03 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $9 680,18 млн.

Нагадаємо:

Впродовж 9–13 березня пропозиція валюти Нацбанком значно перевищила фактичний попит з боку банків, що підтверджує, що дефіциту готівкової валюти немає, повідомляв Нацбанк.