Рекорд з початку року: Нацбанк витратив $1,34 мільярда на підтримку гривні
Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 березня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 344,35 млн.
Як пише "Мінфін", це рекордна сума з початку 2026 року, яку регулятор за тиждень витратив на підтримку гривні.
Порівняно з попереднім тижнем, обсяг чистих продажів зріс на $307,03 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- не купував валюту;
- продав $9 680,18 млн.
Нагадаємо:
Впродовж 9–13 березня пропозиція валюти Нацбанком значно перевищила фактичний попит з боку банків, що підтверджує, що дефіциту готівкової валюти немає, повідомляв Нацбанк.